Хабиб Нурмагомедов 12 декабря встретится с болельщиками в Краснодаре
Непобежденный боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проведет встречу со своими болельщиками в Краснодаре. Пресс-конференция состоится 12 декабря в спортивном комплексе «Чемпион».
Задать вопросы всемирно известному спортсмену смогут те, кто приобретет билеты на встречу с Нурмагомедовым. Стоимость одного – 1000 рублей.
Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем турнира GFC 22, который пройдет в краснодарском «Баскет-Холле» 13 декабря. Главный бой вечера - за звание чемпиона Лиги в наилегчайшем весе сойдутся Тагир Уланбеков и Денилсон «Ниндзя» Матос из Бразилии.
Кроме того, за титул в полулегком весе будут биться Жора Айвазян и Расул Магомедов. Также зрителей ждет бой Тимура Валиева и Тайгро Косты.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов в рамках своей спонсорской программы посетил Краснодар 10-11 ноября и заложил именную звезду в «Красной Площади». Бойца встречали хлебом и солью.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»