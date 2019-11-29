Хабиб Нурмагомедов 12 декабря встретится с болельщиками в Краснодаре

СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-29T15:36:32+03:00

Хабиб Нурмагомедов с поклонниками в Краснодаре Фото: instagram.com/inkeyauto/

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Непобежденный боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проведет встречу со своими болельщиками в Краснодаре. Пресс-конференция состоится 12 декабря в спортивном комплексе «Чемпион».

Задать вопросы всемирно известному спортсмену смогут те, кто приобретет билеты на встречу с Нурмагомедовым. Стоимость одного – 1000 рублей.

Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем турнира GFC 22, который пройдет в краснодарском «Баскет-Холле» 13 декабря. Главный бой вечера - за звание чемпиона Лиги в наилегчайшем весе сойдутся Тагир Уланбеков и Денилсон «Ниндзя» Матос из Бразилии.

Кроме того, за титул в полулегком весе будут биться Жора Айвазян и Расул Магомедов. Также зрителей ждет бой Тимура Валиева и Тайгро Косты.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов в рамках своей спонсорской программы посетил Краснодар 10-11 ноября и заложил именную звезду в «Красной Площади». Бойца встречали хлебом и солью.

ИСТОЧНИК KP.RU