Жителей Каневского района осудят за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-04T12:48:08+03:00

У них нашли более 3 килограммов марихуаны

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На территории заброшенного дома в Каневском районе правоохранители задержали мужчин в возрасте 53 и 54 лет. Они изготавливали во дворе марихуану, что подтвердило проведенное исследование. У них нашли более 3 килограммов наркотика.

- Злоумышленники хранили запрещенное вещество для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарском у краю.

На них завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодаре задержали воровку-карманницу. Ее жертвами становились только женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU