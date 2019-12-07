В поселке Краснодарском установили новые электроопоры
В поселке Краснодарском продолжають работать коммунальные службы после того, как накануне вечером на дорогу рухнули три электроопоры и дерево. Как рассказывали очевидцы, на линию упала лиственница и за провода потянула за собой столб.
В момент падения, к счастью, никто не пострадал. Однако на место тут же выехали оперативные службы, чтобы обесточить столбы.
Утром на месте ЧП начали работать коммунальщики.
- Поврежденные опоры уже убрали с дороги, освободили проезд транспорту, - сообщаютв администрации Краснодара. - Установили два новых столба.
Работы еще продолжаются. Ориентировочно закончат к 18:00.
А тем временем стало известно, когда в Краснодаре откроются елочные базары. В городе будут работать 54 торговых точки по 46 адресам где краснодарцы смогут выбрать ель на свой вкус и кошелек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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