В поселке Краснодарском установили новые электроопоры

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-07T15:53:02+03:00

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В поселке Краснодарском продолжають работать коммунальные службы после того, как накануне вечером на дорогу рухнули три электроопоры и дерево. Как рассказывали очевидцы, на линию упала лиственница и за провода потянула за собой столб.

В момент падения, к счастью, никто не пострадал. Однако на место тут же выехали оперативные службы, чтобы обесточить столбы.

Утром на месте ЧП начали работать коммунальщики.

- Поврежденные опоры уже убрали с дороги, освободили проезд транспорту, - сообщаютв администрации Краснодара. - Установили два новых столба.

Работы еще продолжаются. Ориентировочно закончат к 18:00.

А тем временем стало известно, когда в Краснодаре откроются елочные базары. В городе будут работать 54 торговых точки по 46 адресам где краснодарцы смогут выбрать ель на свой вкус и кошелек.

ИСТОЧНИК KP.RU