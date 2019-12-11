Из-за тумана футболисты «Краснодара» вылетят на матч с «Хетафе» из Анапы

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-11T15:37:56+03:00

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Сильный туман в столице Кубани вмешался в планы футболистов «Краснодара». 12 декабря команде предстоит решающий матч Лиги Европы против «Хетафе» в Испании.

Спортсмены должны были вылететь из Краснодара утром 11 декабря, однако рейс был отложен до улучшения погодных условий. Футболисты остались на базе клуба и провели предматчевую тренировку. В итоге «Краснодар» полетит в Испанию из Анапы, туман в краевом центре так и не рассеялся.

- Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы все-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует, - сообщают в пресс-службе клуба.

Матч Лиги Европы «Хетафе» - «Краснодар» состоится 12 декабря и начнется в 20:55 мск. «Быки» имеют шансы пробиться в плей-офф турнира, для этого команде Мурада Мусаева нужна только победа.

ИСТОЧНИК KP.RU