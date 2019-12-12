На Кубани на месте крушения военного вертолета Ми-28 нашли черные ящики

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-12T09:55:59+03:00

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Бортовые самописцы потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28 были найдены. Комиссия притупит к их расшифровке, после этого установят точную причину падения вертолета.

Сейчас предполагается, что вертолет мог рухнуть из-за технической неисправности. Не исключают эксперты и еще одну версию - ошибку в пилотировании. Кроме того, еще одной причиной авиакатастрофы могла стать непогода.

Сейчас в ЮВО полеты вертолетов Ми-28 приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в ВПК региона.

Напомним, авиакатастрофа произошла в среду, 11 декабря, в 23:00. Вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет ночью в сложных метеорологических условиях. В какой-то момент он пропал с радаров, пилоты перестали выходить на связь. Вертолет не долетел всего двух километров до аэродрома.

В кабине вертолета находились два офицера — командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко. Оба они погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU