2019-12-18T18:48:14+03:00
Общество

На Кубани благодаря новому закону сохранят около 27 тысяч га виноградников

Нововведения также помогут защитить местных производителей
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В новом законе о виноградарстве и виноделии, который Госдума приняла сегодня в III чтении, прописаны требования к учету и использованию виноградопригодных земель.

–В законе учтена инициатива Кубани законодательно закрепить понятие виноградопригодных земель. Такие земли на вес золота, и теперь у нас есть правовая база, позволяющая использовать их только по целевому назначению. Эта мера позволит нам, в том числе сохранить площади виноградников – это около 27 тысяч гектаров, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Новый закон позволяет защитить местных производителей, поддерживать тех, кто производит вино, а не просто разливает импортный виноматериал. Кроме того, документ конкретизировал требования и к ведению реестра виноградных насаждений, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кубань занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии России. Этим занимаются 65 специализированных хозяйств и 150 субъектов малого предпринимательства.

А также, что в регионе планируют развивать виноградные питомники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани благодаря новому закону сохранят около 27 тысяч га виноградников
В Краснодаре состоится концерт «Сказочные приключения арфы и органа»
12 лет строгача: суд оставил без изменения приговор «краснодарскому каннибалу»
В Краснодаре сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию кубанского парламента
На территории Городского Сада Краснодара проводятся археологические раскопки
Деды Морозы со Снегурочками проедут по набережной Геленджика на велосипедах
В поселке Российском сносят семиэтажный многоквартирный самострой
В Геленджике «Елочка Победы» исполнит желания ветеранов
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
Прокурор Краснодарского края встретился с журналистами
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
Глава Краснодарского края попал в топ-50 самых упоминаемых персон в 2019 году
Годовалый малыш попал в больницу Сочи с ожогом пищевода, когда надкусил капсулу с порошком