На Кубани благодаря новому закону сохранят около 27 тысяч га виноградников

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-18T18:48:14+03:00

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В новом законе о виноградарстве и виноделии, который Госдума приняла сегодня в III чтении, прописаны требования к учету и использованию виноградопригодных земель.

–В законе учтена инициатива Кубани законодательно закрепить понятие виноградопригодных земель. Такие земли на вес золота, и теперь у нас есть правовая база, позволяющая использовать их только по целевому назначению. Эта мера позволит нам, в том числе сохранить площади виноградников – это около 27 тысяч гектаров, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Новый закон позволяет защитить местных производителей, поддерживать тех, кто производит вино, а не просто разливает импортный виноматериал. Кроме того, документ конкретизировал требования и к ведению реестра виноградных насаждений, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кубань занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии России. Этим занимаются 65 специализированных хозяйств и 150 субъектов малого предпринимательства.

А также, что в регионе планируют развивать виноградные питомники.

ИСТОЧНИК KP.RU