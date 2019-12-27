Гостей и жителей Сочи в новогоднюю ночь поздравит Митя Фомин

СЕГОДНЯ 00:35 2019-12-27T00:35:42+03:00

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Новогоднюю ночь жители и гости Сочи могут отпраздновать на площади Флага. Организаторы подготовили масштабную праздничную программу.

- 31 декабря с 23:00 на площади пройдёт театрализованное, световое и ледовое шоу, а затем - дискотека с DJ Sneg. Специальным гостем праздника станет певец Митя Фомин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В полночь в небо над городом-курортом запустят праздничный салют.

Также новогодние праздники пройдут и в других районах Сочи. По традиции, горнолыжные курорты также организуют в новогоднюю ночь бесплатную программу с приглашенными звездами российского шоу-бизнеса.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что до горнолыжного курорта можно доехать бесплатно. Новая услуга на курорте появилась с целью разгрузить дороги от машин. А также что в Сочи запустят «Автобусы желаний». На них повесят светящиеся гирлянды.

ИСТОЧНИК KP.RU