В Краснодарском крае в отношении сотрудников минсельхоза возбуждено еще одно уголовное дело

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:51:55+03:00

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В Краснодарском крае продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя руководителя регионального министерства сельского хозяйства и его подчиненного. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следователи выявили еще один эпизод противоправной деятельности чиновников.

Заместитель министра с октября 2017 года был председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства региона. В соответствии с данной программой потребительским кооперативам предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы.

В январе 2018 года замминистра и начальник управления развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства обратились к председателю снабженческо-бытового потребительского кооператива, которая уже получила субсидию на развитие предприятия, с требованием передать им 7 млн рублей. Через месяц она передала им 3 млн рублей. Оставшуюся сумму передать не успела.

Также в ноябре 2017 года к мужчине с подобной просьбой обращался председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива.

- Уголовные дела соединены в одном производстве, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Защита одного из обвиняемых Кима Тертицы между тем озвучила свою позицию.

- О том, что следователем производятся какие-либо следственные действия мы узнали вчера, 16 января в Октябрьском районном суде г. Краснодара при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения. При этом следователь не удосужился показать ни суду, ни защите процессуальные документы, это доказывающие. По крайней мере в течение двух последних месяцев нахождения К.Н. Тертица никаких следственных действий с ним не проводилось. А это говорит о бездействии следствия, затягивании расследования уголовного дела и удерживание подзащитного в положении заложника, - заявил о своей позиции управляющий партнер адвокатского бюро "Правовой статус" Алексей Иванов. - Получение взятки событие очевидное. Уголовное дело возбуждено и дело расследуется 8 месяцев и срок следствия постоянно продлевается. Почему оно до сих пор не в суде? Потому что у следствия нет никаких доказательств. Все, что имеется в материалах дела – экспертные заключения в пользу К.Н. Тертица, показания его бывшего подчиненного, давшего признательные показания в обмен на подписку о невыезде и т.н. показания лиц, попавших в уязвимое положение о так называемых «новых эпизодах».

Расследование уголовных дел продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU