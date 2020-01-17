В Краснодаре из-за тумана на вылет задержано 10 авиарейсов
В Краснодаре сохраняются сложные погодные условия. Туман внес серьезные коррективы в работу аэропорта. Уже задержано десять рейсов, сотни пассажиров несколько часов ожидают вылета.
Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар, по состоянию на 12:40 задержан вылет десяти рейсов: шести самолетов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Nordwind Airlines и S7 Airlines, два судна не могут вылететь в Санкт-Петербург, еще два рейса в Казань авиакомпании «Азимут» и в Сочи от Utair.
В Минск пассажиры полетят из Ростова-на-Дону, куда было перенаправлено воздушное судно авиакомпании Belavia. Граждан отвезу туда на автобусах.
Как ранее сообщалось, воздушная гавань перешла на особый режим полетов. Видимость на взлетно-посадочной полосе всего 450 метров.
- Пассажиры задержанных рейсов находятся в аэропорту, ожидая вылета по фактической погоде. Им оказана всесторонняя помощь. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU