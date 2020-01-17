2020-01-17T14:21:30+03:00
Происшествия

Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12

Один ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в Краснодарскую краевую больницу [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/01_mchs_raФото: instagram.com/01_mchs_ra
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По данным Адыгейской республиканской станции скорой помощи, число пострадавших в массовой аварии под Адыгейском увеличилось до 12.

- Двое взрослых погибли - один человек скончался на месте происшествия, другой - в больнице, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» » источник в министерстве здравоохранения республики. - Всего госпитализировано пять 5 человек. Из 12 пострадавших, двое - это дети.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», один ребенок после осмотра врачей был отправлен на амбулаторное лечение. Вторая пострадавшая девочка получила серьезные травмы - в тяжелом состоянии ее доставили в Краснодарскую краевую больницу.

Движение на участке до сих пор затруднено - на месте аварии работают автоинспекторы, которые регулируют поток машин.

Напомним, массовая авария в районе Адыгейска произошла утром 17 января. Из-за сильного гололеда и густого тумана изначально столкнулись 18 автомобилей, однако позже выяснилось, что количество машин увеличилось до 25.

Массовая авария в Адыгее Видео: t.me/nontypical.

ИСТОЧНИК KP.RU

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