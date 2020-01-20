2020-01-20T13:16:04+03:00
Общество

В Белореченском районе на полигоне ТКО завершили проверку

Были выявлены нарушения технологии захоронения и сортировки мусора
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На прошлой неделе по распоряжению главы региона Вениамина Кондратьева в Белореченский район выехали специалисты министерства ТЭК и ЖКХ для обследования полигона. На неприятных запах жаловались местные жители.

- Было установлено, что на полигоне утилизируют мусор с нарушениями технологий. Отходы пересыпались грунтом несвоевременно. Из-за этого начался процесс гниения и распространения запаха. Также, как установила проверка, не соблюдались технологии сортировки отходов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Все нарушения уже устранены. Завезли несколько десятков тысяч кубических метров грунта для правильной работы, - отметил министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко.

Напомним, лечебные курорты Краснодарского края вошли в число лучших в России. Такие данные предоставили сотрудники НИИ реабилитации и курортологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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