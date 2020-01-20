Авиакомпания обвинила в аварии своего лайнера наземные службы аэропорта Сочи

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:28:26+03:00

ЧП случилось еще в сентябре 2018 года, но только сейчас Utair сделал громкое заявление

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Авиакомпания Utair в своем заявлении обвинила аэропорт Сочи в аварии самолета Боинг-737 , который следовал на курорт из Москвы 1 сентября 2018 года.

- Наземные службы не оценивали состояние полосы перед посадкой, поэтому передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой. На основании этих данных экипаж принял решение о возможности произвести посадку. При заявленном наземными службами коэффициенте сцепления воздушное судно должно было остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы, - говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика. - При посадке самолёт попал в режим аквапланирования, коэффициент сцепления шасси с поверхностью равнялся почти нулевым значениям. Взлетно-посадочная полоса была затоплена, что явилось главной причиной увеличения посадочной дистанции и выкатывания самолета. Авиакомпания адресовала МАК просьбу проверить дренажную систему ВПП и рассчитать фактический слой воды на взлетно-посадочной полосе в условиях ливневых осадков.

В результате нештатной посадки в сложных метеоусловиях самолет выкатился за пределы посадочной полосы, попав в русло реки Мзымта, и получил серьезные повреждения. Один из двигателей лайнера при этом загорелся.

В результате происшествия пострадали 18 пассажиров, 60-летний сотрудник наземной службы аэропорта Сочи скончался от сердечного приступа.

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Пока пострадавшие добивались компенсаций от авиаперевозчика, эксперты МАК выясняли причины произошедшего. И вот спустя почти полтора года озвучена официальная версия - ЧП случилось из-за ошибки экипажа (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU