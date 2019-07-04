Пассажир «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, отсудил у Utair 786 тысяч рублей

В Москве суд рассмотрел иски, которые подали пассажиры, летевшие рейсом Москва – Сочи 1 сентября 2018 года. Напомним, Boeing-737 совершил жесткую посадку в Сочи. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Произошло возгорание левого и правого крыла лайнера. На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы. Но только четверо летевших потребовали компенсации. Более того, один из пассажиров сумел отсудить компенсацию.

Фото: vk.com/aerolaw

- Истринским городским судом в пользу моего доверителя была взыскана компенсация в размере 786 000 рублей за авиапроисшествие, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» управляющий партнер Ассоциации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.

Стоит сказать, что авиакомпания изначально предлагала заплатить пострадавшим всего 123 тысячи рублей, в то время как сами пассажиры моральный и материальный ущерб оценивают иначе. Так, в суд были поданы исковые заявления по трем пассажирам рейса UT579 Москва-Сочи на общую сумму 11715000 рублей. Эти люди получили различные травмы: сотрясение, разрыв связок, перелом позвонка.

Алексей Кравцов, который первым рассказал подробности ЧП и раскритиковал работу медиков и служб аэропорта, от авиаперевозчика потребовал два миллиона 650 тысяч рублей.

Мужчина остался недоволен работой медиков, служб аэропорта

В ближайшее время суд рассмотрит исковые заявления трех других пассажиров. К слову, еще два пассажира загоревшегося при посадке рейса Москва-Сочи подали претензию к UTair на 2 миллиона рублей. В случае отказа люди подадут иск в суд.

- В конце мая к нам обратились еще два пострадавших пассажира – мужчина и женщина, которые были в том самолете, и которым пришлось эвакуироваться и прыгать в реку с крыла горящего самолета, - добавил Андрей Лухин. - С тех пор у них появилась аэрофобия, у женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Сначала вопрос попытаются решить в досудебном порядке. Юристы готовы рассмотреть встречное предложение.

- Если авиакомпания откажется удовлетворить требования, подадим иск в суд. Сумма претензии составляет 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, - объяснил Андрей Лухин. - По материальному ущербу и вреду здоровья пассажиры собирают необходимые документы.

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