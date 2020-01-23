Впервые за последние 4 года в центре Сочи выпал снег

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:20:43+03:00

Последний раз он был тут в 2016 году

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Горожане и гости Сочи размещают в Интернете многочисленные фото «южного» снега. Это совершенно естественно для жителей и гостей Юга России, привыкших к тому, что выпавший снег буквально через несколько часов тает.

Еще в середине января на курорт пригласили сибирского шамана Иргаша из Кемеровской области, чтобы он уговорил духов послать на горы Кавказа снегопад. Потусторонние силы кормили хлебом, мясом и сладостями, но снега так и не было. За время пребывания Иргаша в горах температура воздуха уже понизилась на 7 градусов. Шаман обещал очередное понижение температуры и снег после 19 января. И вот 22 января небеса сменили гнев на милость и послали снег.

А сегодня, 23 января, впервые за последние 4 года снег выпал и в центре Сочи. Температура воздуха сейчас около ноля градусов.

Синоптики предсказывают дальнейшее понижение температуры-до 3 градусов мороза ночью. Снегопад в центре Сочи может продолжиться в течении ближайших суток.

Также по данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 23 января в горной и предгорной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снег на проводах и деревьях. В случае необходимости обращайтесь к спасателям за помощью по телефону доверия 8 (861) 268-64-40, а также по телефону – 01, 101.

ИСТОЧНИК KP.RU