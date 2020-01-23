В Краснодаре из-за штормового предупреждения временно закрыли Ботанический сад

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:02:33+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара

Изменить размер текста: A A

23 и 24 января в Краснодаре прогулки в Ботаническом саду имени Косенко временно запретили. Зеленую зону закрыли в связи со штормовым предупреждением. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, синоптики предупредили, что 23 января ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами метель.

Возможен сильный ветер, порывами до 20 метров в секунду. В северной половине края местами метель и ухудшение видимости до 100-500 метров. Опустятся и столбики термометров, похолодает до минус трех.

А сегодня, 23 января, впервые за последние 4 года снег выпал и в центре Сочи. Температура воздуха сейчас около ноля градусов. Синоптики предсказывают дальнейшее понижение температуры - до 3 градусов мороза ночью. Снегопад в центре Сочи может продолжиться в течении ближайших суток.

ИСТОЧНИК KP.RU