2020-01-23T13:02:33+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за штормового предупреждения временно закрыли Ботанический сад

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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23 и 24 января в Краснодаре прогулки в Ботаническом саду имени Косенко временно запретили. Зеленую зону закрыли в связи со штормовым предупреждением. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, синоптики предупредили, что 23 января ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами метель.

Возможен сильный ветер, порывами до 20 метров в секунду. В северной половине края местами метель и ухудшение видимости до 100-500 метров. Опустятся и столбики термометров, похолодает до минус трех.

А сегодня, 23 января, впервые за последние 4 года снег выпал и в центре Сочи. Температура воздуха сейчас около ноля градусов. Синоптики предсказывают дальнейшее понижение температуры - до 3 градусов мороза ночью. Снегопад в центре Сочи может продолжиться в течении ближайших суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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