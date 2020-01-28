2020-01-28T09:12:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре движение троллейбусов №2 по улице Дзержинского восстановлено

Большегруз убрали с дороги
Александра ПОДУШКО
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Фото: МУП "КТТУ"Фото: МУП "КТТУ"
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В Краснодаре 28 января в 04:00 у груженой фуры, следующей из Абинска в Ростов-на-Дону, случилась серьезная поломка. Транспорт полностью перекрыл движение по улице Дзержинского в сторону Энки. Из-за этого на данном участке не ходили троллейбусы №2.

Для устранения ЧП аварийные службы МУП «КТТУ» привлекли тяжелую спецтехнику.

- Препятствие в виде большегруза устранено, движение троллейбусов №2 по улице Дзержинского восстановлено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Напомним, в Крымском районе грузовик насмерть сбил верблюда. ДТП случилось на выезде из села Молдаванское. По словам очевидцев, по дороге гуляли несколько верблюдов. В это время по полосе ехала машина, водитель за рулем, по всей видимости, не успел затормозить, в итоге сбил животное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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