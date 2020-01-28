2020-01-28T17:56:19+03:00
Общество

Студентка из Адыгеи, вернувшаяся из Китая, попала в больницу

Она пожаловалась на насморк и кашель
Виталий КАРНАУХ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Студентка четвертого курса одного из адыгейских вузов в минувшее воскресенье прилетела из Китая. Летели одним рейсом с пассажиром, которого прямо с самолета увезли в краснодарскую инфекционку.

Девушка почувствовала недомогание, к тому же резко начался кашель и насморк. Она обратилась в поликлинику. Медики вызвали скорую, студентку тут же увезли в больницу. По данным пресс-службы адыгейского минздрава, результаты анализов наличие короновируса у нее не подтвердили.

- В данный момент девушка взята на карантин. Взяли ее понаблюдать, положили в больницу, так как она только вернулась из Китая, - прокомментировали «КП»-Кубань» в министерстве.

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков добавил, что ситуация в республике стабильная и держится на контроле министерства.

Министр здравоохранения Адыгеи о вирусной обстановке в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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