Студентка из Адыгеи, вернувшаяся из Китая, попала в больницу
Студентка четвертого курса одного из адыгейских вузов в минувшее воскресенье прилетела из Китая. Летели одним рейсом с пассажиром, которого прямо с самолета увезли в краснодарскую инфекционку.
Девушка почувствовала недомогание, к тому же резко начался кашель и насморк. Она обратилась в поликлинику. Медики вызвали скорую, студентку тут же увезли в больницу. По данным пресс-службы адыгейского минздрава, результаты анализов наличие короновируса у нее не подтвердили.
- В данный момент девушка взята на карантин. Взяли ее понаблюдать, положили в больницу, так как она только вернулась из Китая, - прокомментировали «КП»-Кубань» в министерстве.
Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков добавил, что ситуация в республике стабильная и держится на контроле министерства.
Министр здравоохранения Адыгеи о вирусной обстановке в республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU