2020-01-29T09:22:28+03:00
Происшествия

Авиадебошир, из-за которого экстренно посадили самолет в Краснодаре, пойдет под суд

32-летний житель Ленинградской области был пьян
Александра ПОДУШКО
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Фото: МВД РоссииФото: МВД России
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Пассажир авиарейса Тель-Авив – Санкт-Петербург предстанет перед судом. Отделением дознания Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте окончено предварительное расследование уголовного дела.

Напомним, 15 августа 2019 года на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Тель-Авив - Санкт-Петербург, 32-летний пьяный мужчина начал дебоширить. Он проявлял агрессию по отношению к экипажу и пассажирам, бил головой и ногами по стеклу иллюминатора самолета.

Командиром воздушного судна было принято решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Краснодара. Обвиняемый причинил авиакомпании имущественный ущерб в размере свыше 250 тысяч рублей.

- В отношении него возбуждено уголовное дело, возбужденное по статье 213 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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