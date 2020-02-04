Сочинскому поселку Сириус дали официальное название

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:44:10+03:00

Планируется, что он станет новым деловым и досуговым центром в городе

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь это отдельная административно-территориальная единица, иными словами, поселок городского типа.

Напомним, с 8 по 13 октября прошлого года в Сочи проходило голосование за создание в Имеретинской низменности пгт Сириуса. Более пяти тысяч жителей выразили согласие. Сириус станет деловым и досуговым центром Сочи. Ожидается, что поселок будет посещать большое количество туристов. Этому послужит развитая социальная инфраструктура, которая была построена к Олимпиаде.

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ИСТОЧНИК KP.RU