2020-02-05T09:50:08+03:00
Происшествия

В станице Саратовской, где из-за подтопления от города отрезало 27 домов, восстановлен проезд машин

Здесь появился пункт временного размещения на 200 человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/gorklФото: vk.com/gorklФото: vk.com/gorklФото: vk.com/gorkl
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Из-за сильных дождей 4 февраля произошел перелив через насыпь и подтопление части дороги в станице Саратовской. Всего на Островского 43 дома, 27 из них жилых, в которых проживает 52 человека.

Население заранее оповестили. Местными жителями был создан запас продовольствия и воды. Силами МЧС России и администрацией МО организовано лодочное сообщение с отрезанными домами.

- На берегу организовано дежурство расчетов скорой помощи, Кубань-СПАС, СПСЧ Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. От эвакуации жители улицы Остров отказались, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На базе СОШ №6 в станице Саратовской был создан пункт временного размещения на 200 человек, там организовано горячее питание.

Падение уровня воды продолжается. Проезд машин уже обеспечен. Всего для ликвидации последствий задействовано 19 человек и 4 единицы техники, 3 плавсредства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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