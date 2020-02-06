Замминистра сельского хозяйства Кубани из СИЗО увезли в больницу

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:16:38+03:00

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Состояние здоровья замминистра сельского хозяйства Кима Тертицы резко ухудшилось. Из следственного изолятора, где он находится уже несколько месяцев, высокопоставленного подозреваемого срочно перевели в больницу.

- Его обследуют, - сообщил "КП" - Кубань" адвокат обвиняемого Алексей Иванов (бюро "Правовой статус").

Кроме того, защитник Тертицы рассказал, что следователями были проведены уже несколько судебных экспертиз по делу о взятке. Это бухгалтерская, компьютерная, химическая, лингвистическая, фоноскопическая.

- Результаты большей части из них свидетельствуют в пользу Кима Тертицы: исследование специалистов-химиков не выявило следов краски-маркера на руках обвиняемого после оперативного эксперимента по передаче денег, а в интонациях его голоса не зафиксировано вымогательства, - пояснил Иванов. - Нас не знакомили только с итогами бухгалтерской и компьютерной экспертиз. Поэтому неизвестно, были ли они проведены вообще.

Все это, по мнению защиты, свидетельствуют о недоказанности вины заместителя министра в инкриминируемых ему преступлениях. Но чиновник по-прежнему находится под арестом.

Напомним, по версии следствия, в феврале 2019 года с просьбой о выделении субсидии в 40 млн рублей к фигурантам уголовного дела обратилась председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива. Ей обещали содействие за вознаграждение в размере 10% от суммы гранта. Вместе с Кимом Тертицей на скамью подсудимых может сесть и начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александр Пиунов. Он в отличие от замминистра не был помещен в СИЗО, а ожидает исхода расследования под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU