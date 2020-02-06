В Горячем Ключе спецкомиссия обследовала более 80 домов, пострадавших от подтопления

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:04:52+03:00

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Ситуация с подтоплением в Горячем Ключе стабилизировалась. Напомним, после сильного ливня из берегов вышла река, подтоплены части дороги в станице Саратовской, жилые дома. В городе даже ввели режим ЧС.

- Сейчас дорога в станице Саратовской уже пригодна для проезда, полностью восстановлено электроснабжение в поселке Приреченском, - поясняют в администрации Краснодарского края. - Также удалось запитать многоэтажку в Горячем Ключе, где вода затопила подвал, а вместе с ним и электрощитовую.

Ликвидация последствий паводка продолжается на улицах Ручейной и Луговой. Откачка воды здесь велась на протяжении всей ночи.

- По мере схода воды продолжает работать оценочная комиссия, - говорят в администрации региона. - Уже обследовано 83 домовладения, остается еще 17 заявок.

По предварительным данным, подтоплено 15 домов, в остальных случаях вода попала только во двор и хозпостройки.

Как только уровень воды спадет, навести порядок после паводка помогут казачьи бригады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/758698" frameborder="0"></iframe> Паводок в Горячем Ключе.Евгения ХИЛЬКО

ИСТОЧНИК KP.RU