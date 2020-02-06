В Горячем Ключе спецкомиссия обследовала более 80 домов, пострадавших от подтопления
Ситуация с подтоплением в Горячем Ключе стабилизировалась. Напомним, после сильного ливня из берегов вышла река, подтоплены части дороги в станице Саратовской, жилые дома. В городе даже ввели режим ЧС.
- Сейчас дорога в станице Саратовской уже пригодна для проезда, полностью восстановлено электроснабжение в поселке Приреченском, - поясняют в администрации Краснодарского края. - Также удалось запитать многоэтажку в Горячем Ключе, где вода затопила подвал, а вместе с ним и электрощитовую.
Ликвидация последствий паводка продолжается на улицах Ручейной и Луговой. Откачка воды здесь велась на протяжении всей ночи.
- По мере схода воды продолжает работать оценочная комиссия, - говорят в администрации региона. - Уже обследовано 83 домовладения, остается еще 17 заявок.
По предварительным данным, подтоплено 15 домов, в остальных случаях вода попала только во двор и хозпостройки.
Как только уровень воды спадет, навести порядок после паводка помогут казачьи бригады.
Паводок в Горячем Ключе.Евгения ХИЛЬКО
ИСТОЧНИК KP.RU