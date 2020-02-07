В Сочи участникам инвестиционного форума, который перенесли из-за коронавируса, выплатят компенсации

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:34:08+03:00

Информация о новых сроках проведения РИФа будет размещена на официальном сайте мероприятия

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Как сообщает Фонд Росконгресс, участникам форума возместят расходы на проживание и транспорт.

Для получения компенсации за бронирование отеля или аренду автомобиля через ООО «РК Сервис» участникам нужно обратиться в компанию с письменным заявлением о возврате денег и приложением документов об оплате.

Ранее сроки проведения мероприятия были перенесены на основании Распоряжения Правительства. О новых датах сообщат на официальном сайте мероприятия и в социальных сетях.

Напомним, РИФ-2020 должен был пройти в Имеретинской низменности с 12 по 14 февраля. Планировалось, что на форуме в Сочи обсудят инвестиции в регионы, цифровую трансформацию экономики и человеческий капитал.

ИСТОЧНИК KP.RU