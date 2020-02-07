2020-02-07T08:34:08+03:00
Общество

В Сочи участникам инвестиционного форума, который перенесли из-за коронавируса, выплатят компенсации

Информация о новых сроках проведения РИФа будет размещена на официальном сайте мероприятия
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: РосконгрессФото: Росконгресс
Изменить размер текста:

Как сообщает Фонд Росконгресс, участникам форума возместят расходы на проживание и транспорт.

Для получения компенсации за бронирование отеля или аренду автомобиля через ООО «РК Сервис» участникам нужно обратиться в компанию с письменным заявлением о возврате денег и приложением документов об оплате.

Ранее сроки проведения мероприятия были перенесены на основании Распоряжения Правительства. О новых датах сообщат на официальном сайте мероприятия и в социальных сетях.

Напомним, РИФ-2020 должен был пройти в Имеретинской низменности с 12 по 14 февраля. Планировалось, что на форуме в Сочи обсудят инвестиции в регионы, цифровую трансформацию экономики и человеческий капитал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ейском районе мужчина украл из магазина 25 килограммов говядины
В Сочи до конца апреля отремонтируют мемориалы воинам ВОВ
В Сочи участникам инвестиционного форума, который перенесли из-за коронавируса, выплатят компенсации
В Краснодаре риэлтор обокрал квартиру клиентки
На Кубани определят победителей и призеров соревнований по самбо
В Олимпийском парке Сочи устанавливают новый ливневый коллектор
Анапа, Новороссийск и Тамань вошли в Ассоциацию городов античного наследия
На Кубани пройдет эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»
В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Симфония весны»
За 5 лет на Кубани с помощью ЭКО родилось более 3,5 тысяч детей
На Кубани обратившемуся к президенту фермеру предоставили землю без торгов
В Новороссийске на опасном участке дороги установят пешеходное ограждение
В Павловском районе открыли новый спортивный комплекс
В Сочи туристу из Самары сломали ребра за замечание о мусоре на пляже
В центре Краснодара провели массовую эвакуацию транспорта
В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за снега и мороза
Вышла из школы и пропала: в Армавире разыскивают 15-летнюю девочку
На ярмарках выходного дня в Краснодарском крае продано более 16 тысяч тонн местной продукции
В сочинском кафе посетителя избили ни за что ни про что
Анна Минькова сообщила, что на Кубани накажут аптеки за высокие цены на медицинские маски
В Сочи школьник отравился спиртовыми парами на уроке химии