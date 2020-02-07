На Кубани закупят порядка 80 квартир для врачей
В связи поручением президента по предоставлению жилья медикам в Краснодарском крае закупают новые квартиры.
– Сейчас в регионе есть нехватка медицинских кадров. За счет предоставления жилья врачам планируется решить проблему, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.
На покупку квартир выделено 27,5 млн рублей. В ближайшее время планируется увеличить сумму еще на 172,5 млн.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что по нацпроекту «Культура» в 2020 году на Кубани проведут капремонт в 11 ДК. На эти цели будет направлено почти 164 миллиона рублей.
Также в Краснодарском крае продолжают менять устаревшее лифтовое оборудование. Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта. На ремонт лифтов в этом году в регионе выделено порядка 1,5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU