На Кубани закупят порядка 80 квартир для врачей

7 Февр. 2020 2020-02-07T21:34:12+03:00

Жилье будет приобретено в этом году

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В связи поручением президента по предоставлению жилья медикам в Краснодарском крае закупают новые квартиры.

– Сейчас в регионе есть нехватка медицинских кадров. За счет предоставления жилья врачам планируется решить проблему, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

На покупку квартир выделено 27,5 млн рублей. В ближайшее время планируется увеличить сумму еще на 172,5 млн.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по нацпроекту «Культура» в 2020 году на Кубани проведут капремонт в 11 ДК. На эти цели будет направлено почти 164 миллиона рублей.

Также в Краснодарском крае продолжают менять устаревшее лифтовое оборудование. Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта. На ремонт лифтов в этом году в регионе выделено порядка 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU