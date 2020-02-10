2020-02-10T10:24:16+03:00
Общество

Кубань стала лидером страны по производству молока

В регионе самые высокие показатели
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае вырабатывается около 280 тысяч тонн питьевого молока. А в целом по стране - 4,9 млн тонн.

На Кубани в отрасли животноводства производство молока – это главное направление.

– В 2019 году объем производства молока в крае увеличился на 23,7 тысяч тонн и составил более 1,4 млн тонн, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края.

В ведомстве уточнили, что каждая корова дает надой в среднем по 8098 кг. Это самая высокая молочная продуктивность коров в истории животноводства региона.

Напомним, что в регионе планируют повысить производство молока модернизацией ферм. Власти считают, что отрасль развивается в том числе благодаря реконструкции молочных комплексов. Например, недавно ферму обновили в Кавказском районе.

Ранее «Комсомолка» сообщала про утилизацию зараженного мяса. В прошлом году на Кубани уничтожили более 800 тонн свинины и птицы. На прилавки магазинов попала только безопасная продукция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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