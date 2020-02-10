1,5 года колонии и 50 тысяч ущерба: приговор дебоширу, избившему фельдшера в Новороссийске, оставили в силе

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:25:07+03:00

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном

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В Новороссийске оставили в силе приговор 38-летнему местному жителю, ударившему фельдшера «скорой помощи». Сам инцидент случился еще в феврале 2019 года, когда в скорую позвонила женщина и сообщила, что ее сыну стало плохо.

Когда медики зашли в квартиру, то обнаружили сидящего на кухне пьяного мужчину. Врачу он заявил, что его ничего не беспокоит.

Медики посоветовали самостоятельно обратиться мужчину на прием к врачу-наркологу, поскольку от помощи он отказался.

- После чего Станислав Васюк стал вести себя агрессивно и ударил фельдшера бригады в лицо, причинив потерпевшему контузию головного мозга, - поясняют «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

По заключению судебно-медицинской экспертизы его здоровью был нанесен вред средней степени тяжести. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В итоге мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - добавляют в прокуратуре региона.

Кроме того, виновник должен выплатить моральную и материальную компенсацию фельдшеру в размере 50 тысяч рублей. Мужчина пытался обжаловать решение суда, но ему это не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU