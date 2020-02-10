2020-02-10T20:01:24+03:00
Происшествия

В Белореченске из-за перекала печи загорелась крыша частного дома

Пострадавших нет [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechenskФото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk
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Сообщение о возгорании спасателям поступило 10 февраля в 11:27. Очевидец рассказал, что на улице Степной горит кровля дома. На место пожара немедленно были направлены службы МЧС.

Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk

Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk

- В 11:51 пожар был полностью ликвидирован, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Управлении по делам ГО и ЧС Белореченска. - Кроме того, удалось спасти большую часть имущества.

По предварительным данным, возгорание произошло от перекала печи. Пострадавших в происшествии нет.

- На данный момент проводится проверка, - добавляют в Управлении по делам ГО и ЧС Белореченска.

Пожар в частном доме Белореченска Видео: instagram.com/go_i_chs_belorechensk.

Напомним, ранее сообщалось пожар в дизельной котельной в поселке Краснодарском оставил без света и тепла 500 человек. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров и нарушил теплоснабжение двух жилых домов, в них – 168 квартир. Оставшиеся без тепла дома подключат к генератору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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