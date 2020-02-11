В поселке Краснодарском заменили оборудование в котельной, где произошел пожар

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:51:01+03:00

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Пожар, который произошел 10 февраля в дизельной котельной в поселке Краснодарском, оставил без света и тепла 500 человек. Огонь охватил 40 квадратных метров и нарушил теплоснабжение двух жилых домов.

Вечером 11 февраля в ЖСК «Сити» специалисты доставили дизель-генератор муниципальной Службы спасения. В котельной установили самую мощную технику на время ремонта.

- Работы шли всю ночь. Утром 11 февраля была завершена установка оборудования в котельной, оно уже запущено в работу. Отопление в многоэтажках восстановлено, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства и ТЭК, первый котел запустили в 08:10, второй - в 08:30 утра 11 февраля. Сейчас специалисты налаживают подачу тепла в дома.

Ход восстановительных работ находился на личном контроле главы Краснодара Евгения Первышова. По его поручению департамент городского хозяйства и ТЭК, администрация Прикубанского округа помогли управляющей компании быстро решить вопрос с оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU