2020-02-13T11:15:21+03:00
Общество

На побережье Сочи выпал снег

Снежный покров разместился на курорте весьма неравномерно
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото ВК "Типичный Сочи"Фото ВК "Типичный Сочи"
Изменить размер текста:

На побережье Сочи 13 февраля утром выпал снег. Впрочем, снежный покров на курорте распределился весьма неравномерно. Если в Адлере на пляже уже лепят снеговиков, в центральной части города снега почти не было.

Температура воздуха в Сочи - около плюс 5, и горожане спешат сфотографировать недолговечный южный снег, массово выкладывая его фото в соцсети.

Как ранее сообщалось, днем в четверг в предгорьях и горах Сочи ожидается интенсивный снегопад, в прибрежном кластере курорта - гололедица и мокрый снег.

По данным синоптиков, в последующие два дня температура воздуха в Сочи повысится на 2-3 градуса, пройдут дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи

В Краснодарском крае и Республике Адыгея распространили экстренное предупреждение по лавиноопасности. Оно будет действовать до 14 февраля (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МЧС вспомнили о спасательной операции судна «Бешикташ»
«Ростелеком» развивает интеллектуальный проект «IQ выше среднего» на Юге
ВТБ откажется от пластика ради экологии
На Кубани спасли рыбака, который чуть не окоченел в холодном лимане
В Славянском микрорайоне Краснодара откроется новая школа на 1100 мест
Огромное дерево рухнуло на автомобиль в Сочи
Предприятие в Сочи задолжало полмиллиарда за поставки газа
Турецкие инвесторы планируют построить два мукомольных завода на Кубани
Служебная овчарка укусила полицейского-кинолога в Краснодаре
В Каневском районе мужчина угнал авто и попал на нем в аварию
Кубанские спортсмены завоевали награды континентального чемпионата
В Сочи мужчина по ошибке выпил «Крота» и выжил
Беларусь собирается поставлять в Сочи электробусы
В Армавире водитель «Ауди» сбил насмерть пожилого мужчину
Таксист в Сочи напал на пассажира
Жителя Кубани, у которого внук попал под поезд, освободили от уголовной ответственности
В Сочи задержан житель Абхазии, ограбивший дом на Кубани
В Динском районе под колесами иномарки погибла 35-летняя женщина
23-летняя приезжая из ближнего зарубежья пойдет под суд за сбыт героина на территории Кубани
На побережье Сочи выпал снег