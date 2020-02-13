На побережье Сочи выпал снег

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:15:21+03:00

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На побережье Сочи 13 февраля утром выпал снег. Впрочем, снежный покров на курорте распределился весьма неравномерно. Если в Адлере на пляже уже лепят снеговиков, в центральной части города снега почти не было.

Температура воздуха в Сочи - около плюс 5, и горожане спешат сфотографировать недолговечный южный снег, массово выкладывая его фото в соцсети.

Как ранее сообщалось, днем в четверг в предгорьях и горах Сочи ожидается интенсивный снегопад, в прибрежном кластере курорта - гололедица и мокрый снег.

По данным синоптиков, в последующие два дня температура воздуха в Сочи повысится на 2-3 градуса, пройдут дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU