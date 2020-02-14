Турагентство «Апшеронск-Лагонаки» о сходе поезда в Гуамском ущелье: Никакого ЧП не было, это профилактические работы

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:19:57+03:00

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14 февраля в Сети появилась информация о ЧП в Гуамском ущелье, якобы туристический поезд сошел с рельсов. В качестве подтверждения были прикреплены четыре снимка состава и одно видео.

- Паровозик сошел с рельсов прямо на переезде, - говорит за кадром ролика неизвестный молодой человек.

Однако в компании «Апшеронск-Лагонаки», которая использует тепловоз в аренду, информацию о происшествии опровергли.

- Ничего не случилось, работаем в штатном режиме, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» генеральный директор «Апшеронск-Лагонаки» Роман Зинченко. - На фото, которые распространились в соцсетях, проводились профилактические работы. Естественно, еще до начала движения поезда. После чего паровоз пошел по расписанию.

Напомним, в конце января поезд снова начал свою работу после трехнедельного перерыва. Причиной его стали нарушения, которые выявила прокуратура. Сотрудники ведомства вскрыли факты несвоевременного обслуживания узкоколейной железнодорожной дороги, о чем свидетельствует износ некоторых участков. Кроме того, вопросы были и к пожарной безопасности. Тепловоз в итоге опечатали приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU