2020-02-19T15:25:32+03:00
Происшествия

31-летнего мужчину в берцах, потерявшегося под Новороссийском, нашли

Егор Войтович жив и здоров
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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31-летнего Егора Войтовича нашли. Волонтеры "Лиза Алерт" сообщили, что молодой мужчина жив.

Напомним, молодой мужчина вышел из дома в селе Борисовка под Новороссийском 17 февраля и исчез.

Надо сказать, в Краснодарском крае и соседней Ростовской области продолжаются поиски 32-летней Ксении Литвиновой. В новогоднюю ночь молодая женщина отправилась из Петербурга в Туапсе (транзитом через Краснодар) на попутной машине сервиса Blablacar. В последний раз она отзвонилась подруге, с которой разговаривала по нескольку раз на дню, 2 января (по амурскому времени), сказав, что до кубанской столицы осталось каких-то пару часов. Но водитель и попутчики утверждают сейчас, что Ксения вышла, не доехав до Краснодара чуть больше 400 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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