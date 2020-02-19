В центре Краснодара «Тойота» врезалась в «Датсун»
Как стало известно «КП»-Кубань», днем 19 февраля 44-летний местный водитель, управляя автомобилем «Тойота», допустил столкновение с машиной марки «Датсун».
Водитель «Тойоты» двигался по улице Коммунаров в сторону Офицерской; при повороте на переулок Курганный допустил столкновение со встречным автомобилем «Датсун».
- В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, - пояснил «КП» руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Также известно, что сотрудники ДПС в отношении виновника вынесли постановление за невыполнение требований ПДД, сумма штрафа составила одну тысячу рублей.
Ранее в Сочи две иномарки столкнулись на улице Транспортной, в ДТП пострадал 13-летний ребенок. А на трассе Сочи-Адлер иномарка сбила пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU