2020-02-19T19:42:13+03:00
Происшествия

В центре Краснодара «Тойота» врезалась в «Датсун»

Погибших и пострадавших нет
Виталий КАРНАУХ
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Водитель «Тойоты» двигался по улице Коммунаров в сторону Офицерской.Водитель «Тойоты» двигался по улице Коммунаров в сторону Офицерской.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Как стало известно «КП»-Кубань», днем 19 февраля 44-летний местный водитель, управляя автомобилем «Тойота», допустил столкновение с машиной марки «Датсун».

Водитель «Тойоты» двигался по улице Коммунаров в сторону Офицерской; при повороте на переулок Курганный допустил столкновение со встречным автомобилем «Датсун».

- В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, - пояснил «КП» руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Также известно, что сотрудники ДПС в отношении виновника вынесли постановление за невыполнение требований ПДД, сумма штрафа составила одну тысячу рублей.

Ранее в Сочи две иномарки столкнулись на улице Транспортной, в ДТП пострадал 13-летний ребенок. А на трассе Сочи-Адлер иномарка сбила пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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