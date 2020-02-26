2020-02-26T18:43:32+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит качество ремонта крыши школы, которую сдуло ветром в Тамани

В результате ЧП никто не пострадал
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В Тамани ветер сдул крышу школыВ Тамани ветер сдул крышу школы
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Прокуратура Краснодарского края начала проверку после обрушения крыши девятой школы в станице Тамань Темрюкского района. Сильным ветром сдуло 450 квадратных метров кровли, которую ремонтировали в 2018 году.

- Около 13:00 часов во время занятий ураганным ветром частично сорвало кровлю здания в школе № 9, в которой обучаются 634 воспитанника. Никто из учащихся и педагогов не пострадал, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Администрация района уже начала восстановление крыши, учебный процесс не остановлен. Примечательно, что гарантийный ремонт на ремонт еще не истек.

- В рамках прокурорской проверки будет дана оценка качеству выполненных работ, действиям должностных лиц органа местного самоуправления и подрядной организации, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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