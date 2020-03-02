Для Краснодара закупят 21 новый троллейбус

2 Март 2020 2020-03-02T12:09:56+03:00

Они начнут курсировать уже осенью

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2 марта администрации краевой столицы проходит аппаратное совещание. На нем обсуждаются планы и насущные вопросы.

Одна из тем, которая поднималась на заседании, о приобретении новых троллейбусов для Краснодара.

- Большую поддержку оказала администрации края и депутаты ЗСК — выделена субсидия на обновление троллейбусного парка. Денежные средства ожидается получить до 10 апреля. 13 мая планируется заключить муниципальный контракт на закупку не менее 21 троллейбуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В администрации планируют, что новые троллейбусы выйдут на линии до 20 ноября.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснoдаре 1 декабря 12 троллейбусoв с автономным хoдoм вышли на мaршрут № 15 «Домбайская - ж/д вокзал Краснодар-1». Они заменили автoбусы. Презентация в это дождливое утро прошла на Главной городской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU