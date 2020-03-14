2020-03-14T15:49:27+03:00
Здоровье

На Кубани из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся 343 человека

Случаев заражения новым коронавирусом на территории края не зарегистрировано
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/krr.aeroФото: instagram.com/krr.aero
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Врачи Краснодарского края вместе с сотрудниками Роспотребнадзора обследуют прибывших из «опасных» стран жителей региона.

Из-за коронавируса под наблюдением медиков сейчас находятся 343 человека. Пациенты на контроле будут в течение двух недель. Это стандартная процедура. На это время, люди, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидобстановкой, находятся дома. Каждый день к ним приходят медики для осмотра и измерения температуры.

Всего же с начала 2020 года обследовано 1761 человек. По данным краевого управления Роспотребнадзора, среди них заболевших нет.

- На сегодняшний день, с подтвержденным диагнозом коронавирус зарегистрирован по-прежнему один человек, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Состояние пациента удовлетворительное, симптоматика и температура отсутствуют.

Кроме того, все, кто контактировал с мужчиной, сейчас наблюдаются у медиков.

Напомним, в карантинную зону сейчас входят Германия, Испания, Италия, Корея, Франция, Китай и Иран.

Ранее сообщалось, что в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, общественный транспорт Краснодара подвергается дополнительной дезинфекции, чтобы избежать распространения вирусных инфекций среди его пассажиров. Трамваи, троллейбусы и автобусы обрабатывают в депо, а также на конечных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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