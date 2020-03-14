Глава Кубани Вениамин Кондратьев о коронавирусе: Принимаем все меры, чтобы не допустить распространения инфекции

14 Март 2020 2020-03-14T20:18:01+03:00

Губернатор попросил жителей региона лишний раз не посещать места массового скопления людей

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Коронавирусом сейчас напуганы многие, особенно после прочтений постов в соцсетях. Однако глава Кубани Вениамин Кондратьев просит жителей Краснодарского края не паниковать.

- Не доверяйте сомнительным источникам, - написал губернатор в своем Телеграм-канале. - Мы принимаем все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Кроме того, глава региона напомнил, что накануне было подписано постановление, которое ограничивает проведение мероприятий с участием более тысячи человек.

- Также мы отменили детские, межшкольные, межмуниципальные спортивные, культурные события и собрания с участием студентов, - добавил Вениамин Кондратьев. - Прошу всех жителей региона лишний раз не посещать места массового скопления людей. Лучше проведите эти дни дома с семьей.

Напомним, ранее сообщалось, что новых случаев заражения коронавирусом на территории края не зарегистрировано. На Кубани под наблюдением медиков сейчас находятся 343 человека.

Кроме того, общественный транспорт Краснодара подвергается дополнительной дезинфекции, чтобы избежать распространения вирусных инфекций среди его пассажиров.

АЛЛО!

Горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-861-255-11-72

Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

ИСТОЧНИК KP.RU