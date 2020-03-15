2020-03-15T17:46:19+03:00
Спорт

ФК "Краснодар" уступил "Сочи" в матче без зрителей

Матч закончился со счетом 2:0
Варвара ДЫМ
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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В Сочи на стадионе "Фишт" встретился местный футбольный клуб с "Краснодаром". Игра прошла при пустом стадионе, без зрителей.

Из-за угрозы коронавируса, состязание решено было проводить без болельщиков. Глава Кубани подписал постановление, по которому в регионе запрещено проводить массовые мероприятия с аудиторией свыше тысячи человек. А на следующий день после этого Премьер-лига объявила о решении провести матч при пустых трибунах.

ФК "Сочи" с первых минут начал лидировать. На шестой минут отличился Александр Кокорин, которого перевели на курорт из "Зенита".

- Кокорин прорвался в штрафную по левому полуфлангу и пальнул в дальнюю штангу, а в середине тайма мяч прилетел в другую стойку ворот Сафонова после прямой подачи с углового, - говорится на сайте "Краснодара".

В итоге "Краснодар" не смог забить ни одного мяча в ворота соперника. Итог встречи - 2:0 в пользу "Сочи".

Таким образом, беспроигрышнaя серия «быков» в Тинькофф РПЛ оборвaлась нa отсечке в 11 мaтчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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