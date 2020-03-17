На Кубани следят за ценами на социально значимые продукты

17 Март 2020 2020-03-17T12:07:27+03:00

Товары поставляют в магазины в обычном режиме, сбоев не наблюдается

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В некоторых регионах России из-за ситуации с коронавирусом отмечается повышенный спрос на крупы, макароны, консервы, соль и другие товары. Поэтому специалисты краевого департамента потребительской сферы ежедневно мониторят магазины на предмет наличия товаров и их стоимости.

– Сейчас нам важно не допустить ажиотажа в торговых сетях. Мы понимаем, что у нас есть запасы продуктов на складах, дефицит отсутствует. К сожалению, наблюдается искусственно создаваемый ажиотаж, – сообщил вице-губернатор региона Василий Швец.

- После выходных в магазинах отсутствовали некоторые товары, но ситуация характерна для окончания недели из-за повышенного покупательского трафика. Продукцию поставляют в обычном режиме, сбоев не наблюдается. Цены колеблются в допустимом диапазоне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

–Не стоит забывать и о ярмарках и рынках. Сегодня их на Кубани более 800. В ближайшее время вырастет доля местной сельскохозяйственной продукции, – подчеркнул Василий Швец.

Если появится необходимость, районы могут организовывать ярмарку выходного дня несколько раз в неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU