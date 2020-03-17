2020-03-17T16:16:07+03:00
Общество

В Краснодаре деревья мешают строительству новой трамвайной линии

Их пересадят на новое место
Виталий КАРНАУХ
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Фото: администрация Краснодара.Фото: администрация Краснодара.
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Деревьям, растущим на участке дороги по улице Московской (от Солнечной до Петра Метальникова), найдут новые места. А на их месте построят трамвайную ветку. В администрации города отметили, что их пересадят совсем близко – чуть дальше на Метальникова и на Карякина.

В пресс-службе мэрии пояснили, что деревья извлекут аккуратно с помощью специального оборудования. Это позволит не задеть корневую систему.

- Липы уже выросли, пересадка для них будет большим стрессом. Надеемся, что они приживутся. Специалисты сделают для этого все возможное, - уверил горожан вице-мэр Андрей Дорошев.

693 дерева планируют пересадить к концу апреля.

Напомним, летом прошлого года власти Краснодара выделили деньги на проектирование новой трамвайной ветки по улице Московской. А позже стало известно, что строительство начнется летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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