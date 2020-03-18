2020-03-18T16:28:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В храмах Кубани дезинфицируют иконы и кресты

Занятия в Екатеринодарской духовной семинарии прекращены
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Занятия в семинарии приостановлены с 18 мартаЗанятия в семинарии приостановлены с 18 марта
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В кубанских храмах дезинфицируют все контактные поверхности, в том числе кресты и иконы. Об этом рассказали представители духовенства.

- В храмах, как и ранее, предпринимаются все необходимые меры предосторожности – иконы, киоты, напрестольные кресты и все контактные поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Осуществляется влажная уборка и проветривание храмовых помещений, - сообщили в Кубанской митрополии.

Кроме того, для запивки после причастия используют одноразовые стаканчики. Меры предосторожности распространяются и на ковчеги со святынями, которые находятся или прибудут в храмы.

С 18 марта на дистанционное обучение перешла Екатеринодарская духовная семинария, занятия прекращены до улучшения эпидемиологической обстановки.

- Учитывая общую обеспокоенность, сообщаем, призываем сохранять спокойствие и здравомыслие, не поддаваться панике, равно как и не пренебрегать рекомендациями врачей, - обратились к верующим в митрополии.

Напомним, что духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края ограничило работу мечетей. Теперь пятничной проповеди в храмах не будет до 20 апреля. А также лекций и других массовых мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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