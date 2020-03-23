2020-03-23T12:33:13+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодарском крае: Перевозчики по региону сократили подвижной состав

В КТТУ сокращений пока не планируют
Евгения ОСТРАЯ
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В Краснодаре муниципальный транспорт снижать темпы пока не планируетВ Краснодаре муниципальный транспорт снижать темпы пока не планирует
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Перевозчики из ближайших к Краснодару станиц поставили несколько автобусов в гараж. Водители общественного транспорта объясняют это решение руководства тем, что спрос на билеты в Краснодар резко упал.

- Два автобуса из поселков Черноморского и Ильского уже на отстое до лучших времен, - сообщили "КП" - Кубань" на автостанции в Северской.

Однако на предприятии "Кубаньпассажиравтосервис" массовые сокращения не подтверждают.

- Карантина нет, уехать можно в любом направлении без проблем. Отдельные сокращения по подвижному составу - решение перевозчика, - ответили "КП" - Кубань" в диспетчерской. - На графике это не отражается.

Кстати, краснодарское трамвайно-троллейбусное управление пока не собирается сокращаться.

- В Краснодаре карантин официально не объявлялся. А значит, никаких перемен по графикам и доступности подвижного состава нет, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе КТТУ.

Напомним, четыре человека лечатся в крае с подтвержденным диагнозом COVID-19, одна женщина – в Москве. Их состояние удовлетворительное. С субботы новых случаев заболевания не было зарегистрировано.

В Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

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Сейчас все, кто контактировал с заболевшим, находятся под пристальным наблюдением медиков. К счастью, как стало известно "КП"-Кубань", заболевший коронавирусом возвращался из путешествия на автомобиле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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