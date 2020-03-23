На время распространения коронавируса жители Кубани могут стать волонтерами

23 Март 2020 2020-03-23T13:35:58+03:00

Необходимо только присоединиться к добровольческому сообществу

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В рамках всероссийской акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим. На сайте каждый может предложить свою помощь, стать волонтером и узнать полезные новости.

- Любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу и узнать, как оказать адресную поддержку. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и поступках, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Организаторами акции являются Общероссийский народный фронт, единая информационная система «Добровольцы России», Ассоциация волонтерских центров и общественное движение «Волонтеры-медики». Телефон горячей линии акции - 8(800)200-34-11.

Напомним, в Краснодарском крае заработала горячая линия для поддержки предпринимателей. Консультации будут проводить профильные специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU