2020-03-24T09:08:57+03:00
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Мастер-класс для школьников из цикла «Театральные каникулы» в Краснодарском академическом театре драмы: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция мастер-класса для школьников состоится 25 марта 2020 года бесплатно
Александра ПОДУШКО
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Академический театр драмы имени Горького покажет мастер-класс для школьниковАкадемический театр драмы имени Горького покажет мастер-класс для школьников
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О временном ограничении на проведение массовых мероприятий в Краснодарском крае стало известно 13 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, В регионе перенесли все соревнования, фестивали, спектакли. Поэтому учреждения культуры начали работать онлайн, предоставляя возможность жителям края посмотреть прямую трансляцию выступлений через аккаунты в соцсетях.

25 марта в 12:00 академический театр драмы имени Горького покажет мастер-класс для школьников из цикла «Театральные каникулы» «Учимся читать стихи». Транслировать событие будет канал учреждения в сервисе Youtube, а также аккаунт в социальной сети или Instagram.

Напомним, 24 марта онлайн можно посмотреть спектакль «Театральные тайны» в Краснодарском академическом театре драмы. На повестке встреча Г.Г. Гиберта с заслуженной артисткой РФ В.Г. Великановой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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