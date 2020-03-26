В Геленджике 17 человек нарушили карантин по коронавирусу

26 Март 2020 2020-03-26T13:02:45+03:00

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В Геленджике 26 марта уже успели проверить 176 человек из тех, которые должны находиться на самоизоляции. Было выявлено 17 человек, которые нарушили карантин. Они прибыли из Турции, Тайланда, Франции, Индии, Украины, Армении и других стран.

- Миграционная служба передает списки приехавших из загранпоездки граждан в Роспотребнадзор. Далее специальная рейдовая группа, постоянно проверяет, как соблюдается домашний карантин, - рассказала Ольга Тушина, руководитель Геленджикского Роспотребнадзора.

- Если выявляют нарушение, то составляют административные протоколы согласно КоАП РФ статьи 19.4. Нарушителей ждут штрафные санкции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

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ИСТОЧНИК KP.RU