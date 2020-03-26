2020-03-26T13:02:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Геленджике 17 человек нарушили карантин по коронавирусу

Их выявила специальная рейдовая группа
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация ГеленджикаФото: администрация Геленджика
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В Геленджике 26 марта уже успели проверить 176 человек из тех, которые должны находиться на самоизоляции. Было выявлено 17 человек, которые нарушили карантин. Они прибыли из Турции, Тайланда, Франции, Индии, Украины, Армении и других стран.

- Миграционная служба передает списки приехавших из загранпоездки граждан в Роспотребнадзор. Далее специальная рейдовая группа, постоянно проверяет, как соблюдается домашний карантин, - рассказала Ольга Тушина, руководитель Геленджикского Роспотребнадзора.

- Если выявляют нарушение, то составляют административные протоколы согласно КоАП РФ статьи 19.4. Нарушителей ждут штрафные санкции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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