2020-03-26T16:36:41+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Краснодарском крае: как будет работать МРЭО

Прием заявителей будет осуществляться в особом порядке
Виталий КАРНАУХ
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Владимир Путин выступил с обращением по коронавирусу. Глава государства объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.

«КП»-Кубань» выяснила, как можно будет попасть в кубанские отделения МРЭО с 28 марта.

Для того, чтобы зарегистрировать транспортное средство, подать документы на экзамен и выдачу водительского удостоверения, необходимо подать заявление, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг.

Чтобы получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, необходимо направить заявление на адрес электронной почты подразделения Госавтоинспекции.

- По всем вопросам необходимо обратиться в районные отделы ГИБДД, - пояснили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды БДД региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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