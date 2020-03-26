Нерабочая неделя в Краснодарском крае: как будет работать МРЭО

26 Март 2020 2020-03-26T16:36:41+03:00

Прием заявителей будет осуществляться в особом порядке

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин выступил с обращением по коронавирусу. Глава государства объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.

«КП»-Кубань» выяснила, как можно будет попасть в кубанские отделения МРЭО с 28 марта.

Для того, чтобы зарегистрировать транспортное средство, подать документы на экзамен и выдачу водительского удостоверения, необходимо подать заявление, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг.

Чтобы получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, необходимо направить заявление на адрес электронной почты подразделения Госавтоинспекции.

- По всем вопросам необходимо обратиться в районные отделы ГИБДД, - пояснили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды БДД региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать загсы с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Нерабочая неделя в Краснодаре отразится на всех сферах жизни горожан (подробности)

Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать больницы, поликлиники и травмпункты с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Нерабочая неделя в Краснодаре для врачей пройдет в обычном режиме (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU