Нерабочая неделя в Краснодарском крае: как будет работать МРЭО
Владимир Путин выступил с обращением по коронавирусу. Глава государства объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.
«КП»-Кубань» выяснила, как можно будет попасть в кубанские отделения МРЭО с 28 марта.
Для того, чтобы зарегистрировать транспортное средство, подать документы на экзамен и выдачу водительского удостоверения, необходимо подать заявление, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг.
Чтобы получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, необходимо направить заявление на адрес электронной почты подразделения Госавтоинспекции.
- По всем вопросам необходимо обратиться в районные отделы ГИБДД, - пояснили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды БДД региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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