Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 27 марта 2020 года: в регионе по-прежнему зарегистрировано 9 случаев заражения
В Краснодарском крае было проведено 6352 лабораторных исследования, 9 из них показали положительный результат. Восемь человек лечатся на Кубани, одна женщина – в Москве. Состояние заболевших сейчас удовлетворительное.
Напомним, 25 марта стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в крае. Все эти граждане недавно прибыли из-за границы. Двое из них находятся на лечении в Сочи, еще двое - в Краснодаре. Они посещали Испанию, Голландию, Францию, ОАЭ.
Всего на 27 марта в больницы госпитализировали 289 человек с подозрением на COVID-19. На стационарном лечении остаются 118 пациентов. На домашнем карантине - 3409 кубанцев.
- Также в стационарах внебольничную пневмонию лечат 1673 человека, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
АЛЛО!
В Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;
- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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