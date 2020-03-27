2020-03-27T09:50:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 27 марта 2020 года: в регионе по-прежнему зарегистрировано 9 случаев заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 27 марта 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае было проведено 6352 лабораторных исследования, 9 из них показали положительный результат. Восемь человек лечатся на Кубани, одна женщина – в Москве. Состояние заболевших сейчас удовлетворительное.

Напомним, 25 марта стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в крае. Все эти граждане недавно прибыли из-за границы. Двое из них находятся на лечении в Сочи, еще двое - в Краснодаре. Они посещали Испанию, Голландию, Францию, ОАЭ.

Всего на 27 марта в больницы госпитализировали 289 человек с подозрением на COVID-19. На стационарном лечении остаются 118 пациентов. На домашнем карантине - 3409 кубанцев.

- Также в стационарах внебольничную пневмонию лечат 1673 человека, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

АЛЛО!

В Краснодарском крае действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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