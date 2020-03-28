В Анапе мобильные группы проверяют работу кафе и здравниц

28 Март 2020 2020-03-28T17:10:10+03:00

Если они выявят нарушения ,то вызовут представителей полиции и Роспотребнадзора

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Сегодня, 28 марта, вступило в силу постановления губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о временном приостановлении деятельности кафе и ресторанов, за исключением работы в режиме доставки.

Мобильные группы из специалистов управления торговли администрации проверяют, как соблюдается это предписание. Пока нарушений не выявлено, предприниматели проявляют сознательность.

- В случае обнаружения нарушений мобильные группы вызовут представителей полиции и Роспотребнадзора, деятельность предприятия будет через суд приостановлена на три месяца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Также сегодня здравницы временно прекратили прием отдыхающих и бронирование номеров. В то же время люди, заехавшие в них ранее, продолжат находиться там до окончания срока путевок.

Мобильные группы проверили сегодня пансионаты «Старинная Анапа» и «Малая бухта». В первом сейчас находятся около 30 человек, во втором - 350. Здесь принимаются первичные меры профилактики: дезобработка дверных ручек и иных поверхностей, туалетных комнат, сотрудники каждое утро проходят через медицинский фильтр.

Сегодня и в Сочи начали работу мониторинговые группы. Они прошли по всем районам города. И отметили, что отельеры и рестораторы выполнили все предписания.

ИСТОЧНИК KP.RU