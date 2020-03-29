Полицейские выясняют обстоятельства массовой аварии в Краснодаре

29 Март 2020 2020-03-29T09:16:24+03:00

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Авария случилось накануне утром в Краснодаре. Сразу несколько машин столкнулись на улице Селезнева.

По предварительным данным, 46-летний водитель за рулем Chevrolet ехал со стороны 2-й Пятилетки в сторону Волжской. Мужчина решил проскочить перекресток и проехал на красный свет, не заметив, что на него летит иномарка.

- Автомобиль столкнулся с Mercedes, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю. - После этого немецкая иномарка врезалась в Citroen, который ехал по Селезнева от Волжской, а Chevrolet врезался в ограждение частного дома.

Чудом в массовой аварии никто не пострадал. Однако машины получили серьезные повреждения.

- По факту ДТП проводится проверка, - добавили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса жителей города просят по возможности не выходить на улицу. Все городские парки Краснодара закрыты для посещения с 28 марта по 5 апреля. На курортах Краснодарского края приостановили бронирование в отелях до 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU