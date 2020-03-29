2020-03-29T11:22:37+03:00
Общество

В Краснодаре 20 многоэтажек остались без холодной воды

Восстановительные работы уже идут
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В воскресенье, 29 марта, десятки жителей Краснодара остались без блага цивилизации. Причиной тому стала авария на трубопроводе.

По данным администрации, на подземном сооружении, которое подает воду в квартиры горожан, обнаружили утечку.

- Из-за этого пришлось отключить холодную воду в домах в районе улиц Рашпилевской и Тургенева. Всего 20 многоэтажек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Восстановительные работы уже идут. Однако, когда краснодарцам вернут воду, пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Новороссийск остался без воды. Авария на водоводе оставила без блага цивилизации сразу три района – Центральный, Южный и Восточный. Ремонтники устраняют аварию. А пока люди берут воду в цистернах, которые ездят по городу. Они идут с ведрами и бутылками к местам, куда и привозят ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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