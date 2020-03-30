2020-03-30T18:25:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Горячем Ключе закрыли мост около Старого замка

Мэр города просят людей оставаться дома
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/aleksandrkilgankinФото: instagram.com/aleksandrkilgankin
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На время нерабочей недели многих кубанские курорты попросить туристов воздержаться от поездок. Власти городов принимают всевозможные меры, ограничивающие поток отдыхающих. Так, накануне на въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса. Полицейские останавливают въезжающие машины, чтобы выяснить цель визита в город.

Позднее градоначальник принял еще одно решение - закрыть мост около Старого замка. Именно здесь обычно гуляют жители и гости Горячего Ключа.

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

- По возможности оставайтесь дома! - еще раз призвал мэр курорта Александр Кильганкин. - Прошу вас донести информацию до всех знакомых вам пожилых граждан. Они в группе риска!

Напомним, в Краснодарском крае ужесточают ограничительные меры в борьбе с коронавирусной инфекцией. В регионе будут закрыты все места массового пребывания людей, парки, скверы, строительные магазины, точки продажи бытовой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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