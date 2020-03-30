В Горячем Ключе закрыли мост около Старого замка
На время нерабочей недели многих кубанские курорты попросить туристов воздержаться от поездок. Власти городов принимают всевозможные меры, ограничивающие поток отдыхающих. Так, накануне на въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса. Полицейские останавливают въезжающие машины, чтобы выяснить цель визита в город.
Позднее градоначальник принял еще одно решение - закрыть мост около Старого замка. Именно здесь обычно гуляют жители и гости Горячего Ключа.
Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin
- По возможности оставайтесь дома! - еще раз призвал мэр курорта Александр Кильганкин. - Прошу вас донести информацию до всех знакомых вам пожилых граждан. Они в группе риска!
Напомним, в Краснодарском крае ужесточают ограничительные меры в борьбе с коронавирусной инфекцией. В регионе будут закрыты все места массового пребывания людей, парки, скверы, строительные магазины, точки продажи бытовой техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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